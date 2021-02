CHIVASSO. Spesa Solidale: prodotti di igiene e derrate alimentari con l’Avulss

La generosità dell’Avulss (Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari) di Chivasso si è di nuovo manifestata nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio, quando i volontari guidati dalla presidente Giulia Menchetti hanno consegnato ben due carichi di generi di prodotti di igiene (per la casa e la persona) e derrate alimentari, a beneficio delle famiglie bisognose che si rivolgono al progetto “Spesa Solidale”, presso la Quintana del Cedro a Chivasso, in via Torino 27, all’angolo con via Don Dublino.

Il progetto è stato promosso nell’aprile 2020, durante il primo confinamento dovuto alla pandemia, dalla sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) “Paolo Otelli” di Chivasso, in collaborazione con la Caritas Interparrocchiale ed il Comitato della Croce Rossa Italiana e con il patrocinio del Comune di Chivasso. Undici le associazioni chivassesi che hanno immediatamente aderito, in tre modalità: con un sostegno economico al progetto, con la fornitura di generi alimentari o di prima necessità o con la partecipazione di volontari per tenere aperta la sede della Quintana del Cedro (il pubblico che intende donare la borsa della spesa può infatti recarvisi ogni mercoledì, dalle ore 10 alle 12, e venerdì, dalle 16 alle 18).

Queste le undici associazioni: Circolo Acli, Sezione Anpi “Boris Bradac”, Gruppo di Acquisto Solidale, Associazione Culturale Arci Zeta, Nemo_In.Forma.Citt@, Sezione “Brunato” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, FotoClub Chivasso Circolo “la Tola”, Vespa Club Chivasso, Conferenza di Chivasso della Società Vincenzo De Paoli, Avullss e Rotary Club di Chivasso.

A Caritas Interparrocchiale e Croce Rossa Italiana è stato affidato il compito della distribuzione dei prodotti alimentari e di prima necessità alle famiglie, in orari diversi dalla raccolta.

Le famiglie bisognose possono chiedere un appuntamento, per il ritiro della borsa della spesa, al cell. 3314841917 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 11,30 e dalle 15 alle 18).

Gli ultimi dati dicono che sono 1.861,60 i chilogrammi o litri di prodotti raccolti dalla “Spesa Solidale Chivasso” dal 20 maggio alla fine di novembre, per un totale di 3.796 “pezzi” (ovvero confezioni di prodotto). Nel dettaglio, si tratta di 1.646 Kg/litri di prodotti alimentari (per 3.069 pezzi) e 215,60 Kg/litri di

altri generi di prima necessità (per 727 pezzi). Nello stesso arco temporale, sono state un centinaio le famiglie bisognose a cui i volontari di Caritas e Croce Rossa hanno distribuito borse contenenti derrate alimentari e prodotti di prima necessità.

La “Spesa Solidale Chivasso” punterà nel 2021 (soprattutto se giungerà un finanziamento richiesto alla Regione Piemonte, tramite un bando per il Terzo Settore) ad ampliare il proprio

raggio d’azione anche in ambito collinare, ad approfondire la formazione dei propri volontari (tramite uno specifico corso) ed a coinvolgere alcuni fruitori in nuove attività di raccolta delle

eccedenze dai supermercati, in affiancamento a volontari esperti.

Nell’ambito di queste iniziative di sviluppo, si sono registrate nuove adesioni, da parte del Circolo Agricoltura Aps, dell’associazione “Libera Angelo Vassallo” e di I Care Aps.

L’adesione alla “Spesa Solidale” è sempre aperta sia alle associazioni chivassesi e sia ai singoli cittadini che intendono sostenere il progetto con donazioni di borse della spesa o di denaro (nelle modalità sotto indicate) o con la partecipazione, sotto forma di volontariato, ai turni di apertura, di mercoledì e venerdì. Si stanno anche attuando degli accordi per il ritiro gratuito dei prodotti freschi in prossimità di scadenza presso i supermercati (la prima adesione è stata del Crai di via Caduti per la Libertà) e sono in corso contatti con altri market, negozi e centri commerciali di Chivasso.

La raccolta fondi per sostenere il progetto “Spesa Solidale Chivasso” prosegue. Questi i riferimenti: tramite bonifico bancario sul conto intestato alla Sezione Uildm “Paolo Otelli” di

Chivasso, presso Banca Intesa Sanpaolo, Iban: IT65 Q030 6909 6061 0000 0112 164 ; oppure con bollettino postale sul conto corrente postale n. 22191100 intestato alla Sezione Uildm “Paolo Otelli” di Chivasso (specificando la seguente causale: “Spesa Solidale Chivasso”).

