CHIVASSO. Vinta la sua battaglia per la Torteria Rosanna Spatari è pronta per Roma. Ieri al Festival di Resistenza Costituzionale di Torino, l’annuncio della scesa in campo davanti ad una folla in tripudio.

“Io, Rosanna Spatari, senza bandiere, senza partiti, mi presento in delegazione in rappresentanza di quelli come noi. Entriamo nel Governo”.

Non punta alle elezioni, ma ad uun’azione popolare: “Quante firme ci vogliono? 15mila. E chi c’è c’è, chi non c’è non serve” ha dichiarato con l’autorità acquisita in campo in quasi due anni di battaglia No Vax.

Ecco l’appello a seguirla in questa battaglia: [...]