CHIVASSO. “Sparerei a Icardi…”, Doria e Savino: “Neanche al bar certe affermazioni”. I consiglieri comunali, che hanno abbandonato il Consiglio dopo le pesanti parole di Moretti, commentano lo “scivolone” del medico-assessore.

“A Chivasso ultimamente stiamo assistendo a cose brutte, su vari fronti, fatte passare come ‘taralli e vino’. A noi questo atteggiamento non piace per nulla…”.

A parlare sono Matteo Doria e Federico Savino, consiglieri comunali di “Amo Chivasso e le sue frazioni”. L’altra sera, in Consiglio comunale, [...]