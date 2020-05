CHIVASSO. Sos delle estetiste: “Rischiamo di non aprire più”

Saracinesche abbassate e riflettori ancora spenti per i centri estetici, così come deciso dall’ultimo dpcm emesso dal Governo, che ha permesso la riapertura di diverse attività commerciali da lunedì 4 maggio. Un decreto difficile da accettare per questi professionisti, che potrebbero intravedere la luce in fondo al tunnel dal 1°giugno, data presunta per la ripresa.

Una scelta che oltre a presentare diverse perplessità e timori, potrebbe compromettere l’intera categoria che cura la bellezza e l’anima di tante donne e uomini.

Fra i tanti centri estetici che in questi giorni avanzano il diritto di poter ritornare a lavorare, con tutte le precauzioni necessarie e richieste, abbiamo sentito due voci in particolare Valentina Vespertino, 33 anni titolare del centro Estetica In di Montanaro e Giovanna Domina, 36 anni titolare del centro Esteta di Chivasso.

“Ho un salone da 12 anni e prima di buttarmi in questa esperienza, all’età di 22 anni, ho fatto tanta gavetta, molti sacrifici e fatto tesoro delle mie esperienze nei diversi centri estetici dove ho imparato tantissimo. Ma ricordo benissimo le difficoltà iniziali dell’apertura del centro, da fuori sembra sia “facile” ma garantisco che non è così…Una volta aperta un’attività di qualsiasi tipo, ti ritrovi la sera ad appoggiare la testa sul cuscino con un tripudio di pensieri! – racconta Valentina del centro Estetica In – Oggi se dovessi descrivere questa situazione con un aggettivo sceglierei “surreale”. Mi intimorisce molto la sua evoluzione… Sono in costante contatto con diverse colleghe e per quanto riguarda il mio settore c’è molta confusione e sembra di brancolare nel buio! Comprendo che non sia per niente facile gestire una circostanza del genere e che purtroppo non sia possibile accontentare tutti, ma ovviamente io conosco le mie modalità di lavoro e non sono assolutamente d’accordo con quanto deciso. L’evolversi di questa situazione è un disastro e si rischia di non aprire più!”.

Un appello fermo e deciso quello di Valentina che da due mesi ha fermato la sua attività, ma sarebbe già prontissima a ripartire da subito. “Il numero 011/9193674 continua ad essere attivo ed io sono già in possesso dei dispositivi di sicurezza che vengono utilizzati quotidianamente, ma mi organizzerò esattamente come ci verrà richiesto di fare.

Darò in dotazione guanti, mascherine e calzari monouso alle mie clienti e misurerò la temperatura corporea, gli strumenti utilizzati verranno igienizzati e sterilizzati secondo i protocolli richiesti. Il salone verrà sanificato da una ditta esterna e costantemente igienizzato dopo l’ingresso di ogni cliente, la cabina utilizzata verrà disinfettata con appositi prodotti. Metterò un vetro di protezione in plexiglass sul bancone, indosseremo una visiera protettiva sia io che la mia collaboratrice e chiederò gentilmente alle clienti di telefonare per prenotare e qualora ci fossero altri requisiti richiesti sarò lieta di adempiere anche a questi – e conclude speranzosa Valentina –. Cercherò di preservare la salute delle clienti, la mia, ma anche quella della mia collaboratrice Gessica, alla quale do il merito fin dal primo giorno di chiusura di essersi sempre interessata e di essere sempre rimasta in contatto… E poi che Dio ce la mandi buona e ci faccia lavorare entrambe, ma sarà mia premura preservare fin da subito il suo posto di lavoro. Lavoreremo con le tute, le mascherine, i guanti, le visiere, ma non importa… Spero e auguro di cuore a tutti di tornare a riempirci di energia e di positività, nonostante questo periodo”.

Sullo stesso filone anche Giovanna di Esteta che vorrebbe ritornare alla sua “normalità” lavorativa: “Condivido parzialmente la scelta emessa dal decreto, in quanto ho compreso il motivo per cui ci saranno aperture scaglionate, ma trovo ingiusto che proprio noi estetiste, che da sempre ci atteniamo a protocolli rigidi legati all’igiene dobbiamo aprire successivamente. Utilizziamo da sempre dispostivi di sicurezza, come ho anche espresso qualche giorno fa in uno dei miei post su Facebook… Noi utilizziamo la mascherina anche solo per fare delle banalissime sopracciglia e nei nostri centri non si creano assembramenti, il rapporto di lavoro è 1:1, un’operatrice una cliente! Sterilizziamo i nostri attrezzi da lavoro da sempre, disinfettiamo le cabine tra una cliente e l’altra con disinfettanti e detergenti specifici, anche gli asciugamani! Noi ci teniamo alla nostra salute e a quella delle nostre clienti! Ovviamente ora saremo ancora più attente, utilizzeremo le mascherine FFP2 per fare i trattamenti viso, mentre solitamente usavamo quelle chirurgiche, indosseremo la visiera, aggiungeremo il gel disinfettante mani all’ingresso, chiederemo delle attenzioni maggiori anche alle clienti. Faremo in modo di rispettare tutte le normative igienico sanitarie che ci verranno imposte per tutelare la salute di tutti! – ed aggiunge ancora Giovanna -. Di certo non mi sarei mai aspettata di vivere un contesto simile, preso inizialmente molto sotto gamba. Ma sono fiduciosa, io sono un’ottimista e credo nell’impegno che stiamo mettendo e che ci metteremo noi italiani nel rispettare il più possibile le normative del decreto. Credo nella professionalità degli esperti che stanno studiando per debellare o comunque controllare il nostro nemico invisibile. Ci vorrà tempo ma… Ce la faremo!”.

Un pensiero forte anche quello di Giovanna di Esteta che insieme a quello di Valentina di Estetica In si accodano al grido di “allarme” che questa categoria ha urlato a gran voce… Loro che non curano semplicemente l’aspetto fisico, ma che vanno ben oltre… prendendo a cuore la “bellezza” di ogni cliente.

Commenti