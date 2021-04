Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Una premessa. Minacciare di morte qualcuno sui Social network è un reato esattamente come lo sarebbe se le intimidazioni fossero avvenute verbalmente e di persona. Cadere nel mirino degli haters peraltro è più facile di quanto si possa pensare e anche se difficilmente le minacce di morte o altri mali si concretizzano, questi “avvertimenti” possono scatenare uno spiacevole stato di preoccupazione e ansia nella persona che li riceve.

C’è poi un fatto: sfuggire dagli haters è molto difficile, soprattutto per i personaggi noti. Prendere sotto gamba tali comportamenti è, quindi, sbagliato, anzi le Autorità suggeriscono di reagire il prima possibile e sporgere denuncia alla Polizia postale, che si occupa in prima linea dei reati informatici.

Da qui in avanti piena solidarietà al sindaco di Chivasso Claudio Castello da tutti i redattori e i collaboratori free lance di questo giornale. Da parte nostra e pure (non c’è motivo di credere che non la vogliano esprimere) da tutti i nostri lettori. Solidarietà a Castello ma anche solidarietà a tutte quelle categorie di commercianti, di artigiani, in generale alle partite iva che da ormai più di un anno sono costrette a tenere chiuse le proprie attività. Quel che non sarebbe giusto fare è oscurare con le “preoccupazioni” più che fondate del primo, le disgrazie più che motivate dei secondi.

“Io sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma mi sento anche cittadino del mondo – disse il presidente Sandro Pertini nel messaggio di fine anno nel lontano 1978 – sicché quando un uomo in un angolo della terra lotta per la sua libertà ed è perseguitato perché vuole restare un uomo libero, io sono al suo fianco con tutta la mia solidarietà di cittadino del mondo.”

