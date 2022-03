Domenica 13 marzo giornata di gare per il Club Scherma Chivasso. A Torino, presso la sede del Club Scherma Torino è andata in scena la seconda prova di qualificazione regionale per il Gran Premio Giovanissimi che si svolgerà a Riccione a maggio.

In gara ben 8 atleti del Club chivassese, che hanno ben figurato e compiuto l’ennesimo passo avanti per la qualificazione per il Campionato Nazionale. Per la categoria Maschietti (2011) ottimo terzo posto per Samuele Ferroni e settimo posto per Davide [...]



