“SLIM TONIK”: grande novità in ambito beauty.

Un trattamento che piacerà molto a tutte coloro che tengono alla propria salute e alla propria bellezza.

Da “Beauty Franca”, il centro estetico di via dell’Asilo 5, è arrivato “SLIM TONIK”… un sistema che permette il dimagrimento ed il rassodamento, in contemporanea con un effetto anti-age, aumentando subito il benessere psico-fisico della persona, riducendo lo stress e donando una sensazione di rilassamento.

“SLIM TONIK” rassoda e rimodella tutte le zone del corpo, riducendo visibilmente gli accumuli adiposi anche nelle aree più difficili da trattare. E’ possibile penetrare fino a 5-6 centimetri di profondità, lavorando direttamente nel tessuto adiposo ed aumentando la trasformazione di massa grassa in massa magra.

“’SLIM TONIK’ è un’apparecchiatura che permette di ottenere risultati fin dalla prima seduta. Garantisce una perdita di peso sicura e in poche sedute di trattamento – spiega Franca Arcuri, la titolare del centro -. Funziona attraverso la termoterapia indotta (radiofrequenza aggiuntiva opzionale) ed oltre ad agire sul dimagrimento, sul rassodamento e sul rimodellamento total body, aumenta il metabolismo basale, riducendo gli accumuli adiposi e permettendo di evitare l’effetto ‘yo-yo’. Aumenta la velocità del flusso ematico, generando una necessità locale di ossigeno: la temperatura all’interno dei tessuti viene così aumentata, riattivando il metabolismo dei grassi e aumentando la mobilità del liquido interstiziale in cui sono sommerse le cellule, drenandolo. Una volta ripristinato il corretto metabolismo, per il corpo è più facile sia perdere l’adipe accumulato che combattere la formazione della cellulite. Oltre a favorire il benessere e il recupero della silhouette ‘SLIM TONIK’ svolge azione anti-dolorifica e anti-infiammatoria” spiega ancora.

Grazie alla flessibilità di questa tecnologia è possibile ripetere più sedute nella stessa settimana o aumentarne i tempi, per poter ottenere risultati ancora più rapidi.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 3247718871 oppure visitare la pagina Facebook “Beauty Franca”.

