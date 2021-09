Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Centrosinistra spaccato alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale che si terranno da qui a circa un anno. Non si tratta di una profezia, né di chiaroveggenza. A dirlo sono le prove e ne abbiamo sotto gli occhi almeno tre. La prima fa riferimento all’ex senatore Renato Cambursano (non uno qualunque) che da ormai qualche mese, al sindaco Claudio Castello, non gliele manda a dire per vie traverse ma attraverso i giornali. [...]