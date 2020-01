CHIVASSO. Sindaco Castello, non vogliamo l’isola pedonale in via Po!

Approderà sui banchi del Consiglio comunale la difficile situazione del commercio chivassese. In particolare, nella prossima seduta in programma per i primi dieci giorni di febbraio, si dovrebbe discutere un’interrogazione avente ad oggetto il progetto di pedonalizzazione di via Po nel tratto compreso tra via Caduti [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti