CHIVASSO. In questa estate di drammatica siccità il fiume Po si tinge di verde. La poca acqua che lo attraversa sembra quasi scomparire sotto una coperta di piante acquatiche verdeggianti. Nessuno mai, prima d’ora, aveva assistito ad un avvenimento del genere, che ha suscitato la preoccupazione di molte persone, in particolare di chi il fiume lo vive da vicino, come i volontari dell’associazione [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.