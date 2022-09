CHIVASSO. Il caro prezzi che mette in ginocchio le imprese agricole. Le misure che la politica intende attuare per far fronte ad una delle più gravi crisi degli ultimi cinquant’anni del comparto.

Come i cambiamenti climatici hanno influito sull’agricoltura italiana ma anche piemontese e soprattutto canavesana e chivassese.

I problemi legati alla siccità. La formazione digitale per il settore.

La sostenibilità. I piani d’azione per l’autunno. E tanto altro ancora.