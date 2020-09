CHIVASSO. Si torna a scuola, sindaco e assessore salutano gli alunni

Questa mattina, 14 settembre, il Sindaco di Chivasso Claudio Castello e l’Assessora all’Istruzione Tiziana Siragura, si sono recati in alcune scuole della città per dare il benvenuto a tutti gli studenti che sono tornati in classe dopo il lungo periodo di chiusura.

Il Primo Cittadino ha ricordato ai ragazzi l’importanza del rispetto delle regole anti contagio, ovvero la necessità di mantenere un distanziamento sociale gli uni dagli altri e di indossare la mascherina durante gli spostamenti. Inoltre ha ringraziato i Dirigenti scolastici ed il personale che nei mesi estivi hanno lavorato per garantire un ritorno a scuola in sicurezza.

