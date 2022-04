CHIVASSO. Si sdraia ripetutamente in strada, bloccando il traffico. Scene di ordinaria follia oggi pomeriggio nelle vie del centro.

Dalle 16, un uomo si sta sdraiando nelle vie del centro: prima in via Roma, poi alla rotonda di via Regis, di fronte all’ingresso dell’ospedale, quindi in via Demetrio Cosola.

In ogni circostanza, ha bloccato il traffico costringendo ad intervenire gli agenti della Polizia Municipale e i volontari del 118. Sulle prime, gli automobilisti che l’hanno visto accasciarsi, pensavano ad un malore.

