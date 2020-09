CHIVASSO. Si riunisce l’assemblea Acli in vista del 30esimo Congresso Provinciale

In vista del 30esimo Congresso Provinciale delle Acli di Torino , sul tema “Acli 2020 – Più eguali Viviamo il presente, costruiamo il domani”, si terrà un’assemblea di tutti i Circoli e le Associazioni affiliate alle ACLI per una riflessione condivisa, oltre che per scegliere i delegati del circolo che porteranno al Congresso Provinciale considerazioni e proposte.

A Chivasso l’assemblea si terrà in prima convocazione il 13 settembre alle ore 6 ed in seconda convocazione sabato 19 settembre alle ore 15 presso la sede del circolo “I CARE” in via Mazzè 41 Chivasso (ex convento cappuccini).

Ecco l’ordine del giorno: relazione attività svolte dai Circoli; approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all’anno 2019; ratifica della delibera del Consiglio Direttivo relativa alla determinazione della quota associativa anno 2020; relazione e dibattito sui temi congressuali; elezione dei delegati al Congresso Provinciale; elezione del Consiglio Direttivo; varie ed eventuali.

Con l’occasione l’Acli ricorda di rinnovare la propria adesione per il 2020.

“Anche in questo periodo e soprattutto in questo periodo – spiega il presidente del circolo Acli di Chivasso, Beppe Stocco -, per non lasciarci sopraffare dall’evento COVID, penso che sia importante, anche se con le dovute cautele, riprendere in mano la nostra vita. Non quella di sempre, ma facendo tesoro di questa esperienza affinché ci consenta di ridiventare protagonisti della nostra vita”.

