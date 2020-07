CHIVASSO. Si ritorna a teatro con Livio Viano: arrivano Peppe Servillo e i “Solis String Quartet”

Domenica 26 luglio, alle ore 21 nel Cortile interno del Municipio di Chivasso, si terrà l’ultimo dei cinque spettacoli in abbonamento della stagione teatrale “Chivasso in scena” organizzata da Livio Viano. Era saltato a causa del lockdown, ma ora potremo finalmente ammirarlo: si tratta Peppe Servillo e i “Solis String Quartet” con il loro “Presentimento”.

“Sono felice di poter far assistere i chivassesi a questo splendido spettacolo – afferma Livio -. Saranno, ovviamente, rispettate tutte le precauzioni previste dalla normativa per gli spettacoli all’aperto – precisa -. Sarà possibile prenotare i posti presso l’aula didattica di Palazzo Einaudi venerdì 24 luglio dalle ore 18.30 alle 20.00 e sabato 25 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30. Inoltre saranno messi in vendita un centinaio di biglietti, oltre a quelli degli abbonati, per un totale di 350 posti a sedere. Saranno obbligatori l’uso della mascherina e la distanza di almeno un metro tra le sedie. I congiunti potranno sedersi vicini” spiega ancora.

“Presentimento” ha come protagonista Peppe Servillo, accompagnato dai “Solis String Quartet”. Il repertorio classico della canzone napoletana ha colpito profondamente Servillo che alcuni anni fa ha dato inizio al suo percorso di riletture, il cui risultato si può apprezzare negli album “Spassiunatamente” e “Presentimento”. Il progetto si propone di non attuare alcun tipo di discriminazione per autore o periodo, ma di spaziare liberamente all’interno dell’immenso panorama musicale napoletano.

Peppe Servillo, già famoso cantante del gruppo napoletano degli “Avion Travel” che nel 2000 ha ottenuto la vittoria del Festival di Sanremo con la canzone “Sentimento”, non è solo un cantante, ma anche un autore musicale che ha scritto per Patty Pravo e Fiorella Mannoia, nonché un attore cinematografico e teatrale, la cui bravura gli è valsa diversi premi. Il “Solis String Quartet” è un progetto musicale internazionale che nasce dall’incontro tra Vincenzo Di Donna (violino), Gerardo Morrone (viola), Luigi De Maio (violino) e Antonio Di Francia (cello e chitarra). Il loro talento e la loro originalità risiedono nell’essere in grado di mescolare jazz, world music, pop e musica contemporanea, permettendogli di collaborare con nomi illustri della scena internazionale.

Uno spettacolo imperdibile.

Commenti