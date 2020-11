CHIVASSO. Si è spento Antonio Usai, città in lutto. Si è spento questa notte, in ospedale a Chivasso, Antonio Usai, “Tonino” per gli amici e per tutti quelli che gli hanno voluto bene.

Classe di ferro 1933, originario di Sassari, nella “sua” Sardegna, era arrivato a Chivasso nel 1963 dopo le nozze con Piera.

Consigliere comunale dal 1975 al 1985 con gli allora sindaci Rava, Riva Cambrino e Camoletto, era una delle anime del partito Socialista Italiano di Chivasso. Era stato vicesegretario del Psi e tra i fautori della lista civica Alternativa Socialista per Chivasso e del Partito Socialdemocratico Chivassese.

Innamorato della sua città, con una straordinaria cultura e una grande passione civica, Usai lascia la moglie Piera, le figlie Linda e Chiara, il nipote Federico e tantissimi amici che oggi piangono la sua scomparsa.

