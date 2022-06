Chiusura di campagna elettorale questa sera a Chivasso.

Per la candidata sindaco del centrodestra, Clara Marta, è venuto a Chivasso, al teatrino dell’oratorio, il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Nella sede della coalizione di centrosinistra, che candida a sindaco l’uscente Claudio Castello, è arrivata la parlamentare del Pd e vice presidente del Senato Anna Rossomando, torinese.

Claudia Buo, candidata di due liste civiche, ha chiamato a raccolta i suoi in piazza della Repubblica.

A Chivasso, così come negli altri comuni italiani, si vota domenica 12 giugno dalle ore 7 alle 23.

Il sindaco uscente Claudio Castello guida una coalizione formata da Pd, Sinistra Ecologista, Noi per Chivasso e Chivasso in Movimento.

Claudia Buo, ex assessore al Bilancio e consigliere di maggioranza passata all’opposizione nell’ultima legislatura, si candida con le civiche Liberamente per Chivasso e Democratici in Azione per Chivasso.

Clara Marta, già assessore e consigliere comunale a San Raffaele Cimena, si candida alla guida di una coalizione composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Amo Chivasso e le sue frazioni e Per Chivasso.

Undici le liste in campo e 160 in totale gli aspiranti consiglieri comunali.

