Si avvicina la Campagna di Primavera Telethon e chiunque volesse organizzare un banchetto nel luogo in cui vive, in piazza, o volesse comunque fare una distribuzione fra amici e conoscenti può contattare la sezione Uildm Paolo Otelli di Chivasso al numero 3400989116 .

La Campagna 2022 si svolgerà sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Si tratta di una nobile causa che coinvolge tutti: le oltre 7 mila malattie genetiche colpiscono, soltanto in Italia, ben 600 mila persone, a cui si aggiungono le loro famiglie, che attendono con speranza i risultati della ricerca scientifica.

I prodotti solidali proposti saranno dei buonissimi biscotti (in tre gusti: pasta frolla, cacao con gocce di cioccolato e farina integrale) e l’offerta minima è di 15 euro a confezione (40 euro per tre confezioni).

Nella nostra città l’appuntamento sarà il 30 aprile in piazza d’Armi e il giorno dopo in piazza della Repubblica. Lì i volontari saranno pronti a consegnare i biscotti e raccogliere le offerte.

Ma non è tutto… infatti, presso alcuni bar di Chivasso, ovvero il Caffè Firenze di Via del Collegio 12/c, il Bar dello Sport di via Torino 54, La Piazzetta di piazza Carletti 2/F, l’XXL Cafè di via del Castello 8 e in alcuni bar di Torino e dintorni sono esposte delle bottiglie di vino, delle magnum, le cui etichette sono state realizzate da alcuni artisti di Prisma Laboratorio Artistico. Queste, insieme a quelle realizzate dal Maestro Francesco Capello saranno poi messe all’asta. Il tutto, ovviamente, sempre a favore di Telethon. “Ci tengo a ringraziare il Maestro Capello e l’associazione Prisma, con i suoi artisti, per essersi messi a disposizione per questa nobile causa – afferma Renato Dutto, presidente della sezione chivassese della Uildm e delegato Telethon -. Siamo un gruppo di persone generose, appassionate e determinate che insieme vogliono cambiare il presente e costruire un futuro libero dalle malattie genetiche rare. Insieme, questa primavera, possiamo fare la differenza nella vita di tante mamme che lottano contro le malattie genetiche rare dei propri figli. Possiamo dare il nostro contributo attivandoci in tanti modi, non importa quale! Solo così potremo costruire una grande rete solidale”.

