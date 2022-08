Il Consiglio comunale di Chivasso, nell’ultima seduta prima della pausa estiva, ha concesso all’Asl To 4 in comodato d’uso gratuito i locali di sua proprietà in viale Marconi 11, dove l’azienda sanitaria locale ha già la proprietà di una porzione dell’immobile. Qui sorgerà la Casa di Comunità dell’Asl To 4: avrà una superficie di 800 mq, una quindicina di ambulatori, un punto prelievi e servizi diagnostici di base. Servirà in particolare i malati cronici del territorio. In Consiglio, le consigliere comunali Claudia Buo ed Emanuela Tappero hanno evidenziato la necessità di mettere [...]



