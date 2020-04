CHIVASSO. Serrande su e luci accese: flash mob di baristi e ristoratori contro la Fase 2.

Stanchi, stufi, preoccupati, esasperati. Sono gli operatori della ristorazione di Chivasso che questa sera, martedì 28 aprile, alzeranno le saracinesche dei loro locali e accenderanno le luci in segno di protesta contro le incertezze della fase 2, quella delle riaperture parziali che però escludono bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie.

Domani mattina, mercoledì 29 aprile, andranno in Municipio, a cercare il sindaco Claudio Castello, per consegnargli simbolicamente le chiavi della loro attività.

A lanciare l’iniziativa, a livello nazionale, è il gruppo nato su Facebook HO.RE.CA Unita che mette insieme operatori che alzeranno le saracinesche apparecchiando un tavolo e accendendo le luci per un flash mob di protesta.

Una protesta che rischia di essere sanzionata perché è impossibile ricorrere all’autocertificazione o al preventivo avviso al Prefetto per giustificare pulizie e accomodamenti nei locali.

A Chivasso sono già una ventina gli operatori che hanno aderito. Tra questi, ad alzare la saracinesca e ad accendere le luci ci saranno Tonino del Bar Borsa di piazza d’Armi, Luca e Michela di “Intollerantia” di vicolo 3 Limoni, Alessio e Gabriele della pasticceria “I due Savoiardi” di corso Galileo Ferraris, Filippo del Ristorante “Pesci Vivi”, Pier Carlo del “Bar Gino”, Beppe e Fabio del Bar Dom’s di piazza della Repubblica, Massimiliano di “The Tube Pub” di via Torino.

Proprio quest’ultimo è uno dei promotori dell’iniziativa a Chivasso.

“La categoria dei ristoratori è quella più colpita dalle prescrizioni governative – inforca Massimiliano del The Tube Pub -. La mia attività è chiusa dall’8 marzo: ho pagato regolarmente luce e affitto. Ogni giorno che passa maturo un debito che dovrò pagare in futuro, in più non ho prospettive su quelle che saranno le condizioni della ripresa. Chi mi assicura che tornerò ad avere una clientela? Non so se la gente avrà paura ad uscire di casa o meno… Francamente, non so quanti locali apriranno, quanti avranno ancora la luce attaccata”.

“Il 26 marzo – aggiunge – ho pagato una bolletta all’Enel di 900 euro: ci saranno stati circa 300 euro di consumi, tutto il resto se ne è andato in tasse. Ecco: noi chiamo allo Stato Italiano di toglierci quelle tasse di cui nessuno di noi usufruisce. Basta! Noi la nostra parte l’abbiamo sempre fatta, adesso tocca al Governo sostenerci e non minacciarci solo di sanzioni, multe, contravvenzioni se non rispettiamo le prescrizioni. Come possiamo lavorare così?”.

Commenti