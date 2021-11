CHIVASSO. Domenica alla Mandria si è tenuta la manifestazione “Sentieri d’autunno di stramandriamo” nell’ambito de “La Stagione del Benessere” del Comune di Chivasso per incentivare lo sport all’aria aperta, l’attività fisica e i corretti stili di vita e l’alimentazione stagionale equilibrata.

La sfida questa volta era far uscire di casa le persone per fare attività fisica nonostante il tempo poco clemente delle ultime settimane che aveva già fatto annullare la prima data fissata per il 14 novembre costringendo gli organizzatori a rimandare a domenica 21 novembre.

All’invito della Associazione organizzatrice Pro Mandria hanno risposto iscrivendosi in ben oltre 500 tra camminatori, runners e ciclisti che hanno voluto provare i sentieri di stramandriamo anche in autunno, sfidando le temperature e le pozzanghere dovute alla pioggia dei giorni scorsi.

Moltissime le associazioni presenti, le famiglie, i curiosi e anche tante persone che hanno voluto partecipare a questo allenamento collettivo che in tempi di covid mette allegria e permette alle persone di condividere momenti con amici e familiari all’aria aperta.

Tantissimi anche i bambini e gli atleti che al termine della loro corso o camminata hanno continuato a tenersi in attività con i giochi di altri tempi coordinati dalle nuove leve MDC (i giovani della Pro Mandria) che consistevano nel tiro alla fune, la corsa nei sacchi, giochi di abilità, tiro ai barattoli e tanto altro.

Per tutti alla fine meritata merenda a base di caldarroste, vin brulè, the e cioccolata calda, frutta fresca e pane e marmellata. Insomma, alla Mandria domenica scorsa si è dimenticata la TV, lo smartphone o il pc, tiktok o instagram, e si è tornati indietro nel tempo, passando il pomeriggio semplicemente in compagnia con amici e parenti e “quelli di stramandriamo”, camminando, giocando e mangiando come si faceva fino a non molto tempo fa!

Il pomeriggio è stata offerto gratuitamente dall’Associazione Pro Mandria che si è fatta carico di organizzare il pomeriggio, beneficiando anche del contributo Comunale e della sponsorizzazione di Nova Coop.

I sentieri di stramandriamo, che si sviluppano per 40 km nei Comuni di Chivasso, Mazzè e Rondissone, rimangono tracciati tutto l’anno a cura dell’associazione Pro mandria. Il progetto infatti va avanti e martedì 23 novembre si terrà proprio alla Mandria la Conferenza di pianificazione convocata dalla Città Metropolitana di Torino.

L’associazione infatti, con i Comuni, gli Enti interessati e la Città Metropolitana sta sviluppando questo progetto sperimentale di sentieristica intercomunale che sarà registrata nel catasto regionale al termine della Conferenza di pianificazione della rete escursionistica locale attualmente in itinere.

Insomma, quelli del Direttivo di STRAMANDRIAMO dicono che è solo l’inizio (!) e rilanciano alla domenica 19 giugno 2022, data in cui sperano di poter tornare con Stramandriamo, quella vera!

