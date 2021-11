Molti sono i progetti promossi in occasione della “Stagione del Benessere” dalle associazioni del territorio per supportare l’iniziativa, lanciata dagli “Stati Generali dello Sport e del Benessere”, alla quale il Comune di Chivasso partecipa con grande impegno, con in prima linea il sindaco Claudio Castello, gli assessori Tiziana Siragusa e Claudio Moretti e l’intera amministrazione comunale.

Tra le tante iniziative anche il progetto “Sensibilmente Danzando”, rivolto alle persone con disabilità, proposto da “Dance ABC Dance asd Chivasso”.

Il progetto avrà la durata di cinque settimane, a cominciare da venerdì 19 novembre, e si svolgerà al campus delle associazioni, casetta n.17, nel primo pomeriggio. Sarà interamente a carattere gratuito e sarà possibile parteciparvi previa pre – iscrizione. Un progetto per accrescere, migliorare e favorire le persone con disabilità nell’ambito del benessere fisico e di conseguenza psicologico, attraverso la danza sportiva, mediante musica e tanto movimento. “La danza sportiva è per eccellenza un binomio sport/arte che non ha confini né limiti, è adatta a tutte le età ed abilità – affermano Laura Ullio e il dott. Gianluca De Francesco, responsabili del progetto per “Dance ABC Dance asd” -. Ci piacerebbe accompagnare le persone verso un cambiamento, dove l’ostacolo non sia visto come un disturbo ma diventi un motore propulsore di crescita, e dove il ballare aiuti ad aumentare creatività e autostima. L’obiettivo grazie alla ‘Stagione del Benessere’ sarà favorire lo sport e la salute”.

Il progetto, oltre al benestare del Comune di Chivasso che ne è l’ente promotore, ha l’avvallo di due partner importanti e dediti alla salvaguardia della salute delle persone: ASL TO 4, con la supervisione del dott. Bellan e Croce Rossa sez. Chivasso, con il suo direttivo.

Per informazioni sulle modalità del corso è possibile consultare il sito del Comune di Chivasso oppure la pagina Facebook “Dance ABC Dance Chivasso”, il sito internet www.danceabcdance.com o chiamare il numero 011/9102126.

Commenti