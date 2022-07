Festa patronale di Sant’Anna in frazione Boschetto di Chivasso, organizzata dalla Pro Boschetto Aps.

Puntuale come ogni estate – quest’anno per la verità un po’ in anticipo rispetto al solito – ritorna l’evento dell’agosto chivassese.

A Boschetto la festa inizia sabato 30 luglio: dalle 20, apertura del padiglione gastronomico con specialità alla griglia; dalle 21 serata danzante con “Alex e la band”, per tutta la serata Cocktail XXL.

Domenica 31 luglio, dalle 9.30, sfilata della filarmonica “Città di Chivasso”. Alle 11 Santa Messa e processione con i priori; alle 15 giochi da tavolo e di ruolo con l’associazione “Il Giocaliffo – Tdg Chivasso”; alle 20 al padiglione gastronomico “Pesce e pezza” accompagnati da Erbaluce Fiordighiaccio; alle 21 serata latina con Dance Abc Dance Chivasso, esibizioni e spettacoli e, per tutta la serata, cocktail XXL; dalle 24 elezione di Miss Boschetto.

Lunedì 1 agosto, alle 11, Santa Messa per i defunti della frazione. Alle 20, al padiglione gastronomico, pasta all’amatriciana, lumache alla parigina e rane fritte; alle 21 serata danzante con l’orchestra spettacolo “Giuliano e i Baroni”. Per tutta la serata cocktail XXL.

Martedì 2 agosto, dalle 20, al padiglione gastronomico “Birra e pulled pork” e altre specialità: porchetta e patatine, salamelle, olive all’ascolana. Alle 21.30 si balla con la discoteca mobile “Radio Gran Paradiso”. Per tutta la serata cocktail XXL.

Giovedì 4 agosto, dalle 20, al padiglione gastronomico “fritto misto alla piemontese” in collaborazione con il ristorante brasserie “La Ciciasa” (solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti). Per prenotazioni “Al Boteghin” in frazione Boschetto sino a venerdì 29 luglio in seguito presso il padiglione dalle ore 21 musica per tutti i gusti, balli di gruppo, animazione e spettacolo con Dance Abc Dance Chivasso – gara amatoriale per il pubblico.

Venerdì 5 agosto, dalle 20, al padiglione gastronomico “Specialità alla griglia”. Dalle 21 serata danzante con “Aurelio Seimandi e la sua orchestra”. Dalle 24 elezione di “Miss Forestiera”.

Tutte le serate sono ad ingresso libero. Luna Park per tutta la durata dei festeggiamenti.

