Sabato 3 luglio, nel cortile di Palazzo Santa Chiara, ha avuto inizio la rassegna teatrale estiva curata dal direttore artistico Livio Viano. Dopo un lungo stop forzato, finalmente, anche il teatro è ripartito. “Sono felice che si possa ricominciare a recitare davanti ad un pubblico e sono orgoglioso degli spettacoli che fanno parte della rassegna teatrale, perché hanno tutti un valore culturale non indifferente nel panorama italiano. Moni Ovadia, protagonista del primo spettacolo, è stato molto apprezzato e sono certo sarà così anche per tutti gli altri attori” ha affermato Viano.

Il prossimo appuntamento sarà per venerdì 16 luglio, alle ore 21.00, nella medesima location. Ritornerà sulle scene chivassesi Roberto Anglisani e porterà sul palco “Il Minotauro”, un progetto che nasce con l’intento di affrontare il tema della diversità; senza fare riferimento ad una diversità specifica, ma riferendosi a quella archetipa. Da qui l’idea di rivolgersi alla figura mitologica del Minotauro. Il drammaturgo Gaetano Colella ha immaginato un incontro tra il Minotauro e Icaro ragazzino. I due si incontrano grazie ad un pallone lanciato, per sbaglio, nel labirinto da Icaro; andrà a recuperarlo e lì vedrà per la prima volta “Il Mostro” di cui tutti hanno paura. Ma Icaro non fugge e piano piano conosce quell’essere rinchiuso, ascolta i suoi racconti e ne diventa amico fino a tentare di difenderlo da Teseo, che è venuto per ucciderlo. Non ci riuscirà e non gli resterà altro che difendere il suo amico in un discorso alla città di Creta, che non ha saputo ascoltare e quindi non ha potuto conoscere e di conseguenza amare uno dei suoi figli: il Minotauro.

Il costo del biglietto è di 12 euro ed è possibile prenotarli telefonicamente al numero 3515468589 oppure via e-mail all’indirizzo livioviano@gmail.com

