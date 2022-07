Dopo il primo libro Giuseppe Sartori si è lanciato con il secondo, dal titolo “Nel bene o nel male – Il coraggio di scegliere”. Quest’opera rappresenta l’atteso sequel di “Torino non dorme Mai”, il suo romanzo d’esordio.

Se il primo è stato appassionante questo sarà in grado di tenere tutti, ancora di più, con il fiato sospeso.

“L’idea del libro è nata perché è piaciuto il primo, e perché mi sono reso conto che avrei potuto migliorarlo sotto parecchi punti di vista… così, per quest’ultimo, mi sono impegnato ancora di più – spiega l’autore -. Ho approfittato del secondo lockdown per scrivere ed ora eccolo qui. L’ho pubblicato con una nuova casa editrice, ‘Europa Edizioni’, i cui titoli sono distribuiti da ‘Messaggerie Libri spa’, e che fa circolare i libri ad ampio spettro sul territorio nazionale ed anche su quello estero. Mi farà partecipare ai prossimi Salone del Libro di Torino e di Roma, e lo considero davvero un grande onore – afferma sorridente –. Chi volesse leggere il mio libro può trovarlo in diverse librerie (anche chivassesi), da me al ‘Dòm’S’ e ovviamente online negli store digitali. Spero che piaccia ai lettori… Al momento chi l’ha già letto l’ha apprezzato, anche più del primo, e ne sono molto felice. Ho cercato di trattare gli argomenti in maniera più approfondita possibile”.

Ma l’inarrestabile Beppe non si ferma mai, e infatti sta già scrivendo il terzo libro. “Non più un thriller, ma un’opera più narrativa. Ora, però, non riuscendo a continuarlo, l’ho messo in stand-by… lo riprenderò ad ottobre, non appena avrò un po’ di tempo per farlo” spiega.

Nel frattempo non resta che goderci la lettura di questo suo secondo romanzo.

