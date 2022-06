CHIVASSO. Alla mezzanotte di domenica 26, o forse all’1 della notte di lunedì 27 giugno, Chivasso saprà chi è il suo sindaco per i prossimi cinque anni.

Se l’uscente Claudio Castello, da 11 anni a Palazzo Santa Chiara prima come vice sindaco, poi come assessore e infine come primo cittadino, o la candidata sindaco di centrodestra Clara Marta, alla prima esperienza in città, lo scopriremo tra pochi giorni.

Si concluderanno alle 23 di domenica le operazioni di voto nei seggi. Dopo lo spoglio, che sarà decisamente più rapido rispetto al primo turno, in un paio d’ore [...]