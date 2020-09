CHIVASSO. Scuola, tempo normale a Castelrosso. Comunicato solo oggi… E’ polemica.

A poche ore dall’inizio del nuovo Anno Scolastico, in frazione Castelrosso esplode il malcontento dei genitori. Durante la riunione in videoconferenza di venerdì pomeriggio, è stato comunicato che il plesso Leandro Savia passerà a tempo normale, con due rientri pomeridiani, per le classi terza, quarta e quinta, mentre prima e seconda saranno a tempo pieno.

La decisione era stata presa dal Consiglio d’Istituto lo scorso 29 giugno, ma non era mai stata comunicata alle famiglie, che lo hanno saputo solo questo pomeriggio e avranno a disposizione pochissimo tempo per organizzare la nuova routine familiare.

Molti genitori hanno giudicato inaccettabile quanto è avvenuto e stanno pensando ad attivare alcune iniziative.

