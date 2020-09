CHIVASSO. Scuola: i fazzoletti sporchi? Alla Cosola si portano a casa…

E’ iniziato appena da un giorno questo complicato anno scolastico e continuano a piovere assurdità. L’ultima, in ordine cronologico, ci è stata segnalata dalla scuola media dell’I.C. Cosola di Chivasso dove, alle famiglie è stato chiesto di dare ai ragazzi i sacchetti della spazzatura da usare per raccogliere i fazzolettini sporchi che poi dovranno essere buttati a casa. Un’assurdità giustificata con il fatto che la scuola non avrebbe ancora acquistato i sacchetti dell’immondizia e che non avrebbe i soldi per acquistare i bidoni a pedale.

E poi c’è il caos classi. Una mamma racconta: Siamo al 15 di settembre e le classi non sono ancora formate. Si sono accorti che sono troppo numerose e gli spazi inadeguati. Quindi dovranno creare una classe in più. E come? Qui l’assurdità: sorteggiandoli! La classe che farà “spagnolo” verrà sorteggiata. Ma i nostri figli non sono mica animaletti del luna park! Cos’è, la pesca alle ochette? E poi, la dirigente (Giuseppa Giambirtone, Ndr), si accorge oggi che 22 e 24 alunni per classe sono troppi? Cos’ha fatto e dov’era in questi mesi, quando nelle scuole di tutta Italia i dirigenti scolastici giravano con il metro il mano e non dormivano la notte per cercare di capire come distanziare i banchi? Qui non abbiamo neppure le classi definitive al 15 settembre”.

Infine le lamentele riguardano gli assembramenti. Continuano ad arrivarci segnalazioni di mancanza delle regole sul distanziamento dinnanzi a molti dei plessi scolastici cittadini. Soprattutto quelli dell’area di via Marconi. “Lì confluiscono centinaia di alunni e non c’è nessuno a far rispettare le regole. Un disastro, come se il Coronavirus non ci fosse mai stato” commentano le mamme.

E la situazione non migliora neppure nell’attigua via Basso, dov’è stato spostato l’accesso alle scuole medie. Le foto che ci sono state mandate questa mattina parlano chiaro…

