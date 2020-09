CHIVASSO. Scuola Dasso, genitori in rivolta per le prossime chiusure.

Non bastano i tre giorni e mezzo di chiusura delle scuole che si prospetta per consentire le operazioni di voto in occasione del referendum. Spunta all’orizzonte anche un’ipotesi di sciopero del personale nei giorni immediatamente dopo. E tutto ciò, in un anno scolastico particolarmente difficile, partito con il freno a mano a causa del Covid, contribuisce ad aumentare il senso di esasperazione dei genitori.

Presso l’Istituto Comprensivo Dasso, resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, dall’Infanzia, alla Primaria, alle Media, compreso il Centro d’Istruzione per Adulti. E questo perché “preso atto delle misure autonomamente adottate dalla direzione didattica in merito alla messa in sicurezza degli spazi scolastici all’interno delle aree di pertinenza del plesso scolastico – si legge nell’ordinanza comunale di chiusura delle scuole – gli studenti si troverebbero a transitare negli stessi spazi degli elettori”, in questo mono non sarebbe più garantire un adeguato livello di sicurezza. E da qui la decisione di chiudere tutto.

Il ritorno in classe sarà, per tutti gli alunni del Comprensivo, mercoledì 23. Ma subito dopo la riapertura, si rischiano altri due giorni a casa. E questo a causa di uno sciopero del personale docente ed Ata indetto per il 24 e il 25 settembre. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di base per l’intera giornata di giovedì 24 e venerdì 25 settembre e riguarda tutto il mondo della scuola e dell’università: personale dirigente, docente, Ata, Ricerca.

Non mancano le proteste che in queste ore stanno proliferando soprattutto sui Social.

Quel che i genitori si domandano, in relazione al Referendum è se davvero a Chivasso non ci fossero altre strutture che potessero ospitare le operazioni di voto. C’è chi proponeva di allestire tende in piazza e chi suggeriva di utilizzare la struttura adiacente al Comune, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ospita le mostre.

Ecco il calendario delle chiusure delle scuole dell’I.C. Dasso per consentire le operazioni di voto:

SCUOLA INFANZIA

venerdì 18 settembre le lezioni termineranno alle ore 13:00 per tutte le sezioni e non ci sarà il servizio mensa; LE LEZIONI RIPRENDERANNO REGOLARMENTE MERCOLEDI’ 23 settembre con gli stessi orari per le entrate e uscite della prima settimana di scuola;

SCUOLA PRIMARIA

venerdì 18 settembre le lezioni termineranno alle ore 12:00 per le classi prime; – venerdì 18 settembre le lezioni termineranno alle ore 13:00 per tutte le altri classi e non ci sarà il servizio mensa; LE LEZIONI RIPRENDERANNO REGOLARMENTE MERCOLEDI’ 23 settembre con gli stessi orari per le entrate e uscite della prima settimana di scuola (già pubblicati in bacheca e sul sito)

SCUOLA SECONDARIA

venerdì 18 settembre le lezioni termineranno alle ore 12:00 LE LEZIONI RIPRENDERANNO REGOLARMENTE MERCOLEDI’ 23 settembre con gli stessi orari per le entrate e uscite della prima settimana di scuola.

Questa invece la situazione nell’altro comprensivo cittadino, l’I.C. Demetrio Cosola

PRIMARIA MARCONI – CHIVASSO Le attività termineranno venerdì 18.09.2020 alle ore 12,30 e riprenderanno regolarmente mercoledì 23.09.2020

PRIMARIA SAVIA – CASTELROSSO: Le attività termineranno venerdì 18.09.2020 alle ore 12,30 e riprenderanno regolarmente mercoledì 23.09.2020

INFANZIA BAMBI”– CHIVASSO Le attività termineranno venerdì 18.09.2020 alle ore 12,30 e riprenderanno regolarmente mercoledì 23.09.2020.

Lezioni regolari per gli alunni dei plessi Infanzia “PETER PAN” – SECONDARIA di CHIVASSO e CASTELROSSO – Scuola Infanzia “COLLODI” e primaria “VOGLIOTTI” di CASTAGNETO PO.

Commenti