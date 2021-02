CHIVASSO. Scontro tra camion e furgone, un morto sulla Torino-Milano

Incidente mortale questa mattina poco dopo le 10 sull’autostrada A4 Torino-Milano, all’altezza dello svincolo di Chivasso est. In uno scontro tra un camion e un furgone si è registrata una vittima. Le operazioni di soccorso sono al momento in corso. L’autostrada in direzione Milano è stata temporaneamente chiusa al [...]



