CHIVASSO. Al via in quel di Castelrosso, da venerdì 17 a lunedì 20 giugno, la grande festa in piazza in onore del Patrono San Giovanni Battista.

Gli eventi, organizzati da Pro Castelrosso del presidente Livio Daniele e con il patrocinio del Comune di Chivasso, partiranno venerdì sera alle 19.30 con l’apertura del padiglione gastronomico che ospiterà un gran fritto misto di pesce. La serata si articolerà tra specialità alla piastra, pasta ai frutti di mare e agnolotti (il tutto con possibilità di asporto) per terminare con la serata musicale offerta dalla “ABCD BAND”, serata rigorosamente innaffiata dai cocktail proposti dall’XXL di Chivasso.

Il programma di sabato 18 giugno per cena prevederà una grande costinata e grigliata mista, con tanto di seconda serata danzante con l’Orchestra “Lorenzo e Ileana Band”.

La domenica mattina sarà poi rigorosamente impegnata dalla Santa Messa delle ore 10 e la processione del Corpus Domini; il meritato attimo di riposo arriverà nel pomeriggio, prima di impegnarsi in una seconda costinata dove, anche qui, non mancheranno musica ed intrattenimento, forniti dall’“Orchestra Antonella & Star Band”. Nel corso della serata, la scuola di ballo “Centro Ballo San Mauro” offrirà animazione ed esibizione per tutti, fino a giungere, in conclusione, all’elezione di Miss Castelrosso.

Tra canti, balli e divertimenti, l’ultimo giorno di festeggiamenti è previsto per lunedì 20: protagonisti della serata di chiusura saranno la Filarmonica Castelrossese, la Compagnia teatrale de “Nel Mondo di Alice”, la “Occasional Band” e la Scuola di Danza “Evolution Dance”.

