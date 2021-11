CHIVASSO. Una donna di 74 anni è stata rapinata in via Caduti per la Libertà a Chivasso e, cadendo a terra, ha riportato la frattura del setto nasale e diverse ferite al volto. Lo ha denunciato sui social il nipote della sfortunata pensionata.

Del caso se ne stanno occupando i carabinieri di Chivasso. La donna, in pieno centro, è stata avvicinata da un malvivente solitario che, nel tentativo di strapparle la borsa, l’ha scaraventata a terra, facendola cadere di faccia sull’asfalto. Alcuni passanti l’hanno subito soccorsa, mentre altri passanti si sono lanciati all’inseguimento del balordo [...]