“Savino Group”: servizi a 360 gradi per viaggi e trasporti.

Il “Savino Group” è l’azienda di Monica Savino e famiglia, ormai presente sul territorio da più di quarant’anni.

Nel tempo si è evoluta e ampliata, ed oggi comprende tre grosse branche: la “Savino Bus”, nata nel 1979; l’agenzia viaggi “Kairos”, nata nel 1989, e la “Savino Blu”, nata nel 1999.

– La “Savino Bus” si occupa di trasporti e viaggi con i bus Gran Turismo. Gite organizzate (da quelle di un giorno a quelle più lunghe), trasporti aziendali, servizi dedicati ai clienti, ai matrimoni, agli eventi ed anche veri e propri viaggi di gruppo in Italia e all’estero, collegandosi all’attività della “Kairos” per pianificarli.

E per il futuro i progetti sono davvero tanti…

– La “Kairos Viaggi” è, per l’appunto, l’agenzia viaggi e tour operator, sia per organizzare le classiche vacanze dei singoli clienti, sia per i viaggi organizzati della “Savino Bus” fatti in pullman… proposte costantemente nuove, senza mai ripetersi, studiando a tema percorsi unici nel loro genere e non “da catalogo”. “Kairos” è un’agenzia viaggi a tutti gli effetti, anche aperta al pubblico, con personale competente, qualificato e in costante aggiornamento. Rappresenta un “di più” rispetto a quando ci si lancia con il “fai da te” online per organizzare i viaggi in autonomia; c’è il contatto diretto con il cliente e la preparazione degli agenti di viaggio va ben oltre il monitor del pc e fa la differenza. Un agente visita le strutture, si confronta con gli altri tour operator che le propongono, non lascia nulla al caso e cura i dettagli puntando al meglio per chi ha di fronte, facendo un’accurata selezione.

– La “Savino Blu” è, invece, l’ultima nata e se ne è sentita l’esigenza per completare il servizio offerto da “Savino Bus” e “Kairos”. Ha al suo attivo due Mercedes, una Classe S e una Classe E, e tre van da sei a otto posti. Lavora per le aziende, per il trasferimento da e per gli aeroporti, per il trasporto di dirigenti, per far raggiungere Chivasso a chi deve partire per un gita in pullman, ad esempio, oppure per effettuare servizi durante i matrimoni (offrendo agli sposi anche dei pacchetti “all inclusive”: l’auto per muoversi in quella giornata, il pullman per i parenti e uno sconto sul viaggio di nozze acquistato tramite “Kairos”).

Il “Savino Group” risponde a tutte le esigenze di chi deve muoversi e ama viaggiare… e vuole farlo al meglio. Rappresenta un garanzia di sicurezza e alta qualità costante nel tempo.

INFO: “Savino Group”; indirizzo: via Maestra 18, Chivasso – frazione Torassi; telefono: 0119172141 – 0119111652, e-mail: info@kairos-viaggi.it – info@savinobus.it – savinoblu@savinoblu.it ; sito: www.savinogroup.it ; Facebook: “Kairos Viaggi”

Commenti