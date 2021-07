Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Parole in libertà come al bar, ma coordinate come fossero testimonianze di un’aula di tribunale. A dirigerle, senza umanità e con la freddezza del marmo, il presidente del consiglio Gianni Pipino. L’altra settimana, in Consiglio, ha negato la parola ai tanti commercianti offesi e vilipesi dalle parole di due “onorevoli” rappresentanti delle Istituzioni, Domenico Scarano e Antonio Marino, quest’ultimo presentatosi in video con un bel bottiglione di vino sotto braccio, giusto per rimanere in tema. Solo a guardarli, affaccendati nei propri ruoli, uomini e donne di maggioranza e opposizione si capisce fin troppo bene come una classe politica non s’improvvisa. “Conigli” nella gestione del contraddittorio. “Irresponsabili” nella non considerazione delle conseguenze del “verbo”. “Inutili” nella gestione della città come ampiamente dimostrato da quell’avanzo che grida vendetta e che supera i 3 milioni e 800 mila euro.

Il potere logora chi non ce l’ha, in questo caso gli sta dando una grossa mano, peraltro con una incredibile velocità. Basti a tutti la cronaca di questi mesi con il problema “Torteria” che avrebbe potuto e dovuto essere gestito dall’Amministrazione comunale sul nascere e, invece, è stato consegnato nelle mani del Prefetto, delle Forze dell’Ordine e dei tribunali. Infine – e fanno tre – l’inchiesta sulla ‘ndrangheta, con le intercettazioni telefoniche (da far gelare i polsi) del sindaco a caccia di voti. La maggioranza non si è mossa di un millimetro.

E’ andata avanti imperterrita scrollando le spalle e incrociando le dita su un futuro prossimo che potrebbe anche vedere arrivare in Municipio i commissari straordinari del Ministero degli Interni.

Tra qualche mese a Chivasso si vota e c’è chi dice si sia già in campagna elettorale. Bah! Diciamo che ci sarebbero tutte le evidenze per saltare un giro.

Commenti