CHIVASSO. Rottura sulla dorsale principale dell’acquedotto: la città è all’asciutto

E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi. Il collettore della dorsale principale dell’acquedotto, quello che praticamente approvvigiona tutta la città, si è rotto lasciando migliaia di famiglie all’asciutto.

In questo momento le squadre Smat sono al lavoro per riportare l’acqua in città e tra circa un’ora l’emergenza dovrebbe rientrare.

A restare all’asciutto sono stati i rubinetti di via Blatta, via Baraggino, via Favorita, via Caluso, Viale Vittorio Veneto, fino in piazza d’Armi. Tutta la città da est ad ovest.

I tecnici stanno lavorando per bypassare il collettore collassato, ripristinando così il servizio. Ma l’intervento vero e proprio di sostituzione della grossa conduttura verrà effettuato domani.

“La rete idrica è vetusta – spiega il sindaco Claudio Castello – da inizio anno questa è la terza rottura che si verifica. Questa volta a rompersi è stato il collettore di via Baraggino, angolo via Blatta, quello che riceve l’acqua direttamente dalla torre idrometrica. E’ il momento di rivedere tutta la rete. Nei prossimi giorni incontrerò il presidente della Smat, l’ingegner Romano, chiedendo di mettere a piano investimenti un intervento complessivo sulla città di Chivasso. Il tutto trovando tempi e metodi per non lasciare all’asciutto la città.

