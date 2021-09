Ascolta l'Audio Dell'Articolo

I manifestanti No Vax e Non Green Pass, dopo il raduno in piazza Castello, sono partiti in direzione di via Po. Nel pomeriggio, inoltre, una trentina di ‘No Vax’ ha manifestato davanti all’ospedale delle Molinette a Torino contro quella che definiscono una ‘dittatura sanitaria’.

Tra di loro anche Rosanna Spatari, la titolare della Torteria di Chivasso (Torino), diventata uno dei simboli della protesta e cui il Tribunale di Ivrea ha chiuso il locale per non aver [...]