CHIVASSO. Rivediamo tutte le necessità. Chivasso oggi è un’altra città

Quattro chiacchiere con Matteo Doria, consigliere comunale di Amo Chivasso e le sue frazioni, attivissimo in questo periodo di emergenza sanitaria con il suo sito internet matteodoria.online.

Allora Doria, siamo a quaranta giorni di quarantena. Come stai affrontando questa emergenza?

“Le mie giornate in questo periodo sono molto intense: inizio al mattino presto, leggendo le rassegne dei giornali nazionali e locali, che non si sono mai fermati garantendo un importante servizio di informazione costante, sia cartacea che social. Poi mi aggiorno con il mio staff, che si è messo a disposizione, gratuitamente ed ovviamente in smart-working: si leggono i nuovi regolamenti ed i decreti usciti, e si iniziano gli approfondimenti da preparare per la dirette facebook, pressoché quotidiane, confrontandomi anche con dei professionisti che si sono resi disponibili per contribuire a “trasformare in parole semplici” le leggi: viviamo nell’era delle fake news, delle bufale, e di chi, pur non avendo certezze delle fonti, magari anche in buona fede, condivide di tutto e di più dando informazioni sbagliate, cose che fanno un danno enorme, soprattutto in un periodo così. Ho pensato che dare informazioni sicure ed “in tempo reale” alle persone sarebbe stata una cosa molto utile, per tutti.

Ci sono poi da guardare e caricare sul sito matteodoria.online i racconti della rubrica facebook “Raccontiamoci al tempo del corona virus”, una cosa che ho creato per dare una valvola di sfogo e di riflessione: sono veramente tante le storie che mandano le persone, tutte diverse tre loro, uno spaccato di vita di questi tempi in cui dobbiamo stare lontani fisicamente, ma non per forza senza senza poterci “sentire vicini”. Se me lo consentite, colgo questo momento anche per ringraziare tutte le persone che stanno collaborando a vario titolo.

E’ un bell’impegno, ma che faccio volentieri. Poi ovviamente c’è anche il lavoro: ho due attività che non si sono fermate, aperte per decreto, in mezzo a mille difficoltà come molte altre, ma questa è un altro capitolo!”.

E come la sta affrontando la tua città?

I Chivassesi hanno risposto in larga parte con molta responsabilità e determinazione, anche se, come un po’ dappertutto, qualche “furbetto” c’è sempre: bisognerebbe mettersi in testa che non c’è niente di furbo nel non rispettare le prescrizioni durante un’epidemia, perché alla fine si “frega” se stessi e gli altri. Tante sono state le persone che si stanno dimostrando solidali con chi è più in difficoltà, e questo è un punto di orgoglio per la nostra città e per le sue frazioni. Purtroppo iniziano ad essere tanti anche i concittadini portati via da questo virus, e spero che l’abbraccio virtuale che i chivassesi mandano alle famiglie in questo brutto momento serva per alleviare il dolore, almeno per un istante.

Cosa ci sta insegnando questo periodo della nostra vita?

Sicuramente ha fermato di colpo la vita frenetica, volta a rincorrere situazioni effimere, che tutti noi da molti anni stavamo vivendo. Ci ha fatto rivedere al scala delle priorità, ridando il giusto valore alle cose veramente importanti, e ci ha fatto capire che nulla di ciò che abbiamo è scontato, neanche la possibilità di poter passare serenamente del tempo con i parenti e gli amici, o poter celebrare un funerale. Penso che dal grande male di questa situazione, dobbiamo trovare la forza di cogliere questi insegnamenti e farne tesoro.

L’ultimo Consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo 2020. Che ne pensi?

Il 6 aprile è stato il primo e ad oggi unico consiglio comunale che è stato convocato dall’inizio dell’emergenza di fine febbraio.

Il bilancio comunale preventivo per il 2020 deciso dalla maggioranza era altamente inadeguato a rispondere alle effettive esigenze della città e dei cittadini già in un momento di vita normale, essendo privo di visione e di vere prospettive di sviluppo, inadeguato a tutelare attività di vario genere e posti di lavoro, oltre che a garantire la giusta sicurezza e la possibilità di svolgere attività imprenditoriale. A maggior ragione, è totalmente inadeguato a fronteggiare un’emergenza simile, imprevista e profonda. Il sindaco ha chiesto la collaborazione di tutte le forze politiche per fronteggiare questa situazione e per prepararci alla futura ripartenza: abbiamo dichiarato di essere a disposizione, pronti a dare il nostro contributo in prima linea, purché si tratti di iniziare una vera collaborazione, reale e fattiva, dove le nostre proposte per il bene comune vengano valutate seriamente. Abbiamo presentato già alcune proposte immediate, dall’acquisto e distribuzione di mascherine alla popolazione, come tanti comuni hanno già fatto, al taglio di alcune tasse. Speriamo vengano valutate positivamente.

In segno di vera apertura, il nostro voto al bilancio, che dovrà essere rivisto, è stato di astensione e non di bocciatura.

Quali strategie dovrebbe mettere in atto il Comune per agevolare la ripresa economica della nostra città?

Serve molto coraggio, capacità di analisi delle necessità e rapidità di azione. La nostra prima proposta è stata quella di congelare la previsione di spesa per la realizzazione di tutte quelle opere che non sono strettamente indispensabili, in modo da poter disporre di tutte le risorse economiche possibili: le necessità per la ripartenza sono totalmente diverse dalle necessità pre-pandemia, e vanno cambiati gli obiettivi, anche se questo vuol dire avere la forza ed il coraggio di rivedere i vari programmi elettorali. Ad esempio, da anni chiediamo più parcheggi vicino al centro per rendere più accessibile la città, mai realizzati fino ad ora: realizzare nuovi parcheggi quasi periferici è una delle cose che abbiamo chiesto di non fare, anche se è stato inserito nel bilancio preventivo, perché sono risorse economiche che vanno reindirizzate.

Abbiamo chiesto l’azzeramento della tassa rifiuti o per lo meno una forte riduzione, che al momento è solo posticipata, utilizzando in parte l’avanzo di amministrazione (come prevede il decreto cura Italia) ed in parte con risorse proprie., in modo da dare un po’ di fiato durante questo anno che non sarà facile per nessuno.

Serve sostenere quelle persone che anche a causa della pandemia si sono trovate in forti difficoltà, e sono molte, senza mai perdere di vista che, affiancato ad un primo momento di assistenzialismo, deve subito partire un piano per la salvaguardia e l’attrattività del lavoro, che è la via maestra sia per l’economia che anche e soprattutto per la dignità delle persone.

Servirà dare sostegno reale alle attività, anche e soprattutto per mantenere i posti di lavoro che esse garantiscono. Bisognerà rendere accogliente la città e promuoverla sul serio: ad esempio per il 2020 avevano stanziato poco più di 6000euro per il turismo, ovvero niente, serve crederci sul serio, anche affidandosi ad esperti, ed essere pronti ad investire e rilanciare la nostra città che di bellezze ed attrattive non valorizzate ne ha parecchie.

Chivasso ha una previsione di spesa annuale di circa 40 milioni di euro: non si possono fare i miracoli, ma se investiti nel modo giusto, qualcosa di buono si potrà fare. Come detto, noi ci siamo per mettere a disposizione anche le nostre idee ed il nostro tempo, per aiutare a superare questa brutta pagina della nostra storia.

Cosa ti aspetti dalla Chivasso che verrà?

Mi aspetto una grande voglia di ripartire, una voglia di riprendere in mano le nostre vite rimodellate sulle priorità veramente importanti che questa tremenda situazione ci ha fatto riscoprire: poco importa se il distanziamento sociale dovrà durare ancora a lungo, come gli esperti ci stanno già facendo capire: si possono fare grandi cose anche ad un metro di distanza!

