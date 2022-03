Ripartono le mostre di “Prisma Laboratorio Artistico”. Dopo una pausa obbligata, a causa delle restrizioni conseguenti al Covid, finalmente si ricomincia. Riprende così la collaborazione con il “Caffè Firenze” di Massimo Giuliano e Carla Scalise, location dove mensilmente sono sempre stati organizzati questi eventi.

Sì, perchè “Prisma” non è solo organizzatrice di corsi di disegno, acquerello e pittura per bambini, ragazzi ed adulti, ma è anche un’associazione che vuole che l’arte venga condivisa a 360 gradi… e quale modo migliore per farlo se non attraverso le esposizioni.

In questa occasione, a mostrare al pubblico le loro opere saranno alcuni dei partecipanti ai corsi di disegno e pittura per adulti: Cesira Anna Basso, Luella Angioni, Doris Lela, Erica Canto, Manuela Actis Grosso, Costin Bortun, Sabina Giannone, Nadia Naretto e Marinella Passera. “Questa piccola collettiva raccoglie opere eseguite da alcuni allievi durante gli ultimi due anni. È stato un periodo faticoso sotto molti punti di vista, ma la nostra associazione si è impegnata ad andare avanti nonostante le restrizioni, sempre nel pieno rispetto delle regole. Ritrovarsi per disegnare e dipingere insieme è stato il nostro modo per reagire allo sconforto e superare le varie ‘distanze’ imposte dalla pandemia. L’arte ci ha offerto una buona ragione per uscire di casa, incontrarci e dialogare; confrontarci, sperimentare e metterci alla prova. Ora vogliamo condividere non solo i nostri lavori ma anche il percorso che ci ha portato a realizzarli, che è fatto di relazioni umane, collaborazione e speranza” spiega Stella Sottile, presidente di “Prisma”.

L’inaugurazione della mostra sarà sabato 12 marzo, alle ore 18.30, presso il “Caffè Firenze” di via del Collegio 12/c. Le opere resteranno esposte fino al 26 aprile e saranno visionabili durante gli orari di apertura del locale.

