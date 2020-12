CHIVASSO. Rifiuti, parla Rosso: “Caro Castello, io non ti credo più. Il tuo no sulla discarica era solo elettorale”

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato ho cercato il sindaco per chiedergli spiegazioni riguardo alla ripresa dell’attività nella discarica. Mi ha richiamato e mi ha detto: “Tu devi avere fiducia, io da sindaco mi sono impegnato molto per l’ambiente, ho fatto il pellegrinaggio in tutti gli uffici a Torino e a Roma per fermare la discarica. Devi avere fiducia!”. Ma io non posso e non ho intenzione di dare fiducia a questa amministrazione perché, quando a maggio CMTO ha emesso la determina che autorizza Green Up a intestarsi l’autorizzazione dell’impianto cosiddetto dei pneumatici, il Comune aveva tutto il tempo per informare i cittadini e per opporsi in tutti i modi possibili. Poiché in questi anni Castello ha promesso ripetutamente: “ Mai più rifiuti in discarica”, e io sento queste parole, io penso che sarà proprio così: “mai più rifiuti”.

Oltretutto Green Up non è altro che SMC riciclata. I personaggi sono sempre gli stessi. Se andiamo a vedere tutto ciò che queste persone hanno fatto alla Città di Chivasso e ai chivassesi, tutto ciò non dovrebbe più permettere alcuna attività in quell’area. Invece queste persone non se ne andranno mai. Nel 2026 chiederanno un rinnovo dell’autorizzazione, e alla scadenza chiederanno un altro rinnovo. Ormai lì hanno messo in tentacoli e non li toglieranno mai più.

Questi personaggi ci hanno lasciato immersi fino al collo nel percolato, per portarlo via paghiamo noi contribuenti, loro si sono defilati tutti, e il sindaco permette che continuino a portare rifiuti?

Il sindaco per me è una grande delusione. Avrebbe dovuto subito, a maggio, controllare la determina autorizzativa e fare qualcosa per impedire la ripresa dell’attività.

Il NO ai rifiuti che il sindaco ha tante volte ripetuto si è rivelato un No elettorale, pronunciato per vincere le elezioni.

Margherita Rosso

Commenti