CHIVASSO. Riapre la Biblioteca Civica Movimente

RIPARTIAMO!

La cultura è davvero un bene essenziale, ne siamo tutti convinti. Proprio per questa ragione, durante il periodo di chiusura forzata della biblioteca causa emergenza sanitaria, abbiamo continuato a lavorare offrendovi la possibilità di accedere a risorse online gratuite dedicate alla letteratura, al cinema, al teatro e ai più piccoli, provando a coinvolgervi e a dare risposte ai vostri legittimi desideri culturali e informativi, aggiornandovi e offrendovi supporto da remoto.

Abbiamo sentito la vostra mancanza e ci piace pensare che anche voi abbiate sentito la nostra.

ADESSO POSSIAMO RICOMINCIARE:

Ci sta molto a cuore il vostro desiderio di leggere, guardare film, di ascoltare musica, ma ci sta a cuore anche la salute di tutti i cittadini; per questo motivo abbiamo pensato di ripartire con un piccolo passo:

👉 DAL 18 MAGGIO (salvo diverse indicazioni delle autorità) sarà possibile prenotare libri, cd, dvd. Noi li prepareremo e

👉 DAL 20 MAGGIO i lettori potranno venire a ritirarli nel giorno e all’ora che concorderemo insieme. Per prenotare, basterà inviare un’e-mail o telefonare, mentre chi è iscritto ai servizi al lettore potrà farlo direttamente da catalogo. Per adesso potranno essere richiesti solo i titoli della NOSTRA biblioteca, ma contiamo di riprendere al più presto anche il servizio di circolazione SBAM. Sempre attivi, invece, i servizi gratuiti di prestito digitale: tramite MediaLibraryOnLine (MLOL) è possibile infatti scaricare ebook, ascoltare musica e audiolibri, leggere quotidiani e riviste. Per chi non conosce questo servizio, ha difficoltà nell’utilizzarlo o non sa come accedervi, abbiamo attivato uno sportello informativo da remoto.

👉 Per la RESTITUZIONE di libri, cd, dvd, riviste dovranno essere utilizzato il box che metteremo a disposizione nello spazio esterno, all’ingresso della biblioteca.

👉 Per la vostra e la nostra SICUREZZA vi comunichiamo che:

Tutti gli ambienti della biblioteca sono periodicamente sottoposti a procedure di sanificazione come indicato dalle normative vigenti

I libri ricevuti in prestito sono stati soggetti a un periodo di quarantena cautelativa al fine di escludere qualunque possibile contaminazione

All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea: l’ingresso sarà interdetto a coloro che dovessero registrare una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C.

Sarà consentito l’accesso solo se dotati di mascherina di protezione delle vie respiratorie correttamente indossata

Sarà obbligatorio garantire sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro rispettando la segnaletica orizzontale

Le sale studio e lettura sono temporaneamente chiuse

Si raccomanda agli utenti di maneggiare i libri con le mani pulite, di non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine e di non tossire e starnutire sui libri

Certi della vostra comprensione, vi ringraziamo per la collaborazione.

