CHIVASSO. Una giornata all’insegna della formazione sulla rianimazione cardio polmonare, quella che si è svolta domenica 28 novembre nella nuova sede della Hope Running Asd a Chivasso.

Un evento dedicato alle prove pratiche sui manichini e rivolto agli oltre 300 operatori BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) del territorio, che negli ultimi anni sono stati formati e informati sul tema.