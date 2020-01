CHIVASSO. Quando Castello era No Tav… E lo smarino gli passa sotto il naso

Nella storia ambientale di Chivasso il sindaco Libero Ciuffreda sarà probabilmente ricordato per il sostegno concesso a Wastend: il progetto di ampliamento della discarica di Regione Pozzo e di costruzione di un impianto di riciclo rifiuti. Il progetto in parte fu affondato da Città Metropolitana in [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti