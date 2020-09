CHIVASSO. Puliamo il Mondo: ritrovo sulle rive dell’Orco domenica 27 settembre

Si svolgerà il giorno 27 settembre 2020, dalle ore 8.30 alle 13, con ritrovo presso il gazebo Legambiente nel parcheggio di Orco Beach, l’edizione 2020 di Puliamo il Mondo, evento aperto a tutti organizzato da Legambiente Settimo, Legambiente Gruppo Chivasso e VisPO, con la partecipazione delle associazioni Erulia- Sezione verolenghese del Dizionario del Turismo Cinematografico, UILDM- Sezione Paolo Otelli Chivasso, Terrasana Chivasso e Pro Mandria Chivasso, con il patrocinio della Città di Chivasso e dell’Ente di Gestione delle Aree protette del Po Torinese. Si raccomanda un abbigliamento da lavoro. Gli organizzatori forniranno guanti e attrezzatura. I partecipanti dovranno lasciare le proprie generalità e firmare il foglio dove dichiarano di non trovarsi in quarantena, di non avere febbre o stati di salute influenzale, inoltre dovranno venire muniti di mascherina sanitaria, secondo decreto da Covid19, che dovranno indossare e mantenere il distanziamento sociale. L’edizione 2020 avrà anche una novità: la collaborazione con la StraMandriamo, che nell’occasione organizzerà la prima edizione di “Stamandriamo Plogging”. Con ritrovo alle 8.30 al parcheggio di Orco Beach, verranno organizzate una “ecorunning 10k” e una “ecowalking 5k”. La conclusione è prevista alle ore 13.

Commenti