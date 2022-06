CHIVASSO. Cittadini di Castelrosso sul piede di guerra per lo stato di degrado e pericolosità in cui versa il vecchio marciapiede di via Casale, sul lato Verolengo-Chivasso.

Una situazione che si trascina ormai da diversi anni e che l’amministrazione Castello non è riuscita a sistemare.

Il manto stradale è da rifare per il catrame che si sgretola, alcuni cordoli laterali in calcestruzzo mancano, le reti per lo scarico delle acque piovane sono traballanti e pericolose. In un tratto manca poi la protezione laterale. E questo è un serio pericolo soprattutto per le persone anziane.

C’è poi la parte calpestabile di un tratto di marciapiede che continua a sgretolarsi. Per non parlere quando piove che si trasforma in una piscina perchè l’acqua non riesce a defluire.

“Adesso siamo veramente stufi di questa situazione – dicono gli abitanti della zona -. Il Comune continua a fare sopralluoghi ma nessun intervento di miglioramento. Prima o poi su questo marciapiede qualcuno si farà male. Adesso basta. Se il Comune non ci metterà mano ci rivolgeremo alla magistratura”.

