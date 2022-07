A Chivasso proseguono le esposizioni di “Prisma Laboratorio Artistico” organizzate in collaborazione con il “Caffè Firenze” di via del Collegio 12/c. Grazie alla disponibilità dei suoi titolari, Massimo Giuliano e Carla Scalise, si continua a far girare l’arte nella nostra città. Un impegno che “Prisma” cerca di portare avanti con costanza: sia organizzando i suoi corsi di disegno, acquerello e pittura per tutte le età, che allestendo e pianificando le mostre dei suoi soci.

Stavolta ad esporre le sue opere sarà Marco Chianale, che condividerà con il pubblico alcuni bellissimi scatti… tutte foto naturalistiche.

“Sono nato a Torino il 19 dicembre 1954 e da undici anni sono in pensione – comincia a raccontare Marco -. Ho sempre amato la pittura e la fotografia, e una volta finito di lavorare ho potuto dedicare più tempo allo sviluppo di queste mie passioni. Mi sono innamorato della fotografia naturalistica grazie ad un gruppo di amici ed alla voglia di cercare di capire il mondo animale nei minimi dettagli… e la fotografia mi ha molto aiutato in questo – aggiunge -. Sono contento di poter condividere i miei scatti con il pubblico e spero che verranno apprezzati”.

A “Prisma Laboratorio Artistico” sono tutti molto contenti che ad esporre sia Marco, da anni membro dell’associazione e valido pittore e fotografo. E non si vede l’ora di inaugurare l’esposizione.

La mostra fotografica verrà inaugurata sabato 16 luglio, alle ore 19.00, presso il “Caffè Firenze”. Le opere resteranno esposte fino al 31 agosto e saranno visionabili negli orari di apertura del locale. Per un’estate all’insegna dell’arte e della sua condivisione… un qualcosa che non dovrebbe mai mancare in nessuna città e che a Chivasso “Prisma” cerca di garantire sempre.

