Sabato 28 maggio, nel tardo pomeriggio, è stata inaugurata una bella mostra, che ha visto come protagonisti gli allievi dei corsi per adulti, di disegno e pittura, di “Prisma Laboratorio Artistico”. Un’associazione molto attiva sul territorio che organizza corsi di disegno, pittura ed acquerello per bambini, ragazzi ed adulti ed, ovviamente, anche esposizioni. L’evento si è svolto presso il “Caffè Firenze” di via del Collegio 12/c, che ospiterà le opere fino a martedì 12 luglio, e tutti gli interessati potranno ammirarle durante gli orari di apertura del locale.

Tanti bei disegni e dipinti, realizzati con diverse tecniche e raffiguranti svariati soggetti. Ecco i nomi di chi ha realizzato queste opere: Daniela Roseo, Sabina Giannone, Luella Angioni, Nadia Naretto, Anna Maria Ceron, Elisabetta Grandini, Eugenio Reverso, Erica Canto, Marinella Passera, Chiara Salto, Cesira Anna Basso, Mafalda Palermo, Doris Lela, Katia Galluzzo, Alina Gabriela Jarda ed Anna Mencagli.

Gli artisti, emozionati, sono stati molto felici di poter condividere le loro opere con il pubblico e da quest’ultimo hanno ricevuto numerosi apprezzamenti.

“Ringrazio tutti i nostri allievi adulti per aver accettato di partecipare a questa mostra e per aver scelto di fare parte della nostra squadra. Siete tutti molto bravi e siamo fieri di voi – ha dichiarato Stella Sottile, il presidente di “Prisma Laboratorio Artistico” -. un doveroso ringraziamento va, ovviamente, a Massimo Giuliano e Carla Scalise, i titolari del ‘Caffè Firenze’ che sono sempre disponibili ad ospitare le nostre mostre. E un altro grazie va a tutti voi che siete accorsi qui numerosi”.

