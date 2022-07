CHIVASSO. “Prisma” inaugura la mostra di Chianale.

Sabato scorso, 16 luglio, presso il “Caffè Firenze” di via del Collegio 12/c, è stata inaugurata la mostra personale di Marco Chianale, socio di “Prisma Laboratorio Artistico”. Un’associazione che organizza mostre di vario genere, corsi di disegno, acquerello e pittura per tutte le età, con l’obiettivo di diffondere il più possibile l’arte in città e dintorni.

Stavolta non sono stati esposti dipinti o disegni, ma fotografie. Fra le passioni di Marco, infatti, ci sono sia la pittura che la fotografia… nell’ambito di quest’ultima le foto naturalistiche, nello specifico.

Uno scatto più bello dell’altro, attraverso i quali l’artista cerca di capire, e di far capire, il mondo animale nei minimi dettagli.

Buon successo di pubblico per questo evento dove fotografo e foto sono stati molto apprezzati e del quale il protagonista è stato piuttosto soddisfatto. “E’ un piacere condividere con il pubblico i propri scatti e rendersi conto che piacciono. Sono felice di questa mostra e ci tengo a ringraziare Massimo Giuliano e Carla Scalise, i titolari del ‘Caffè Firenze’, per l’ospitalità; ovviamente un grosso grazie va anche a ‘Prisma’ nelle persone di Stella Sottile e Alessandra Sgura per aver organizzato la mostra. Infine non posso non ringraziare tutti voi che siete intervenuti a condividere con me questo momento” ha dichiarato Chianale.

Una mostra che vale davvero la pena di fare un salto a vedere e le cui opere resteranno esposte fino al 31 agosto e saranno visionabili negli orari di apertura del locale.

A questa esposizione ne seguiranno poi altre, di altri artisti, che a turno condivideranno con il pubblico le proprie opere. Continua, quindi, la collaborazione fra “Prisma Laboratorio Artistico” e il “Caffè Firenze”; un sodalizio che va, ormai, avanti da qualche anno con successo, all’insegna dell’arte e della sua diffusione e condivisione.

