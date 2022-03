Partirà da Chivasso alla volta di Przemysl, in Polonia, a metà della prossima settimana un carico di generi di prima necessità concordati dal Comune con il sindaco Wojciech Bakun per sostenere la popolazione ucraina in fuga dalla guerra.

In poche ore, l’ente di piazza Dalla Chiesa ha convogliato intorno a sé numerosi soggetti che si stanno spendendo per prestare aiuto ai profughi al confine con la città gemellata con Chivasso: autotrasportatori, Comuni, politica, Chiesa, associazioni, imprenditori e cittadini. A questi ultimi, il sindaco Claudio Castello rivolge un accorato appello a contribuire a questa gara di solidarietà in tempi brevi.

Servono pannolini, pannoloni, cotone, garze, bende, batterie (power bank) per ricariche cellulari, latte detergente per la pelle dei neonati, torce e pile, lampade frontali, thè solubile, caffè solubile, biscotti, merendine, cibo in scatola, latte a lunga conservazione, latte condensato, latte in polvere per neonati, omogeneizzati di carne e frutta, coperte.

Servono inoltre, sia per bambini che per adulti (nuovi o già lavati): biancheria intima, calze invernali, cappelli invernali, guanti, sacchi a pelo, giacconi, piumini, caschi da sci o da bici (per protezione). Questi beni saranno raccolti nella sede chivassese della Croce Rossa, in via Gerbido 11, fino a lunedì 7 marzo, tutti i pomeriggi dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Per chi preferisse fare donazioni in denaro, è stato attivato un conto corrente intestato al Comune di Chivasso col seguente Iban: IT79X0200830370000106358903. Nella causale va indicato “Emergenza Ucraina” ed il codice fiscale del versante, in quanto se in futuro si dovrà procedere a certificazioni fiscali, sia riconoscibile il soggetto che ha effettuato la devoluzione liberale.

Commenti