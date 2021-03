CHIVASSO. Post pandemia, Castello punta sul Jazz: a giugno si torna a ballare? L’amministrazione comunale di Chivasso punta – anche – sulla musica per ripartire. Per dare un segnale di speranza e positività in un periodo storico cupo segnato profondamente dal covid, dalla pandemia, dalle malattie, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti