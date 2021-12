CHIVASSO. La pandemia ha provocato 120mila decessi, in Italia, e molti danni collaterali. Molte attività lavorative e sociali hanno subìto a dir poco rallentamenti e rinvii. Ma appena è stato possibile, qualcosa si è rimesso in moto, anche nell’ambito della cultura. Il salone del libro a Torino è stato un esempio positivo.

A Chivasso, l’associazione Culturale “Carla Boero”, presidente Cesare Borrometi, sta preparando la 14a edizione del Concorso Letterario omonimo. Nel frattempo, è previsto venerdì 3 dicembre, con inizio ore 16,30 presso la biblioteca “MoviMente” di Chivasso un evento intitolato “Ponti che crollano, solidarietà che emergono”, dedicato alla storia del ponte Morandi di Genova ed il suo crollo il 14 agosto 2018, con la tragedia dei 43 morti.

E’ stato un momento che ha portato l’intera città ad un livello di coesione e solidarietà che è diventato addirittura “modello ed esempio”. Verrà presentato il cofanetto contenente 2 libri. Il primo, dal titolo “Una nave ormeggiata in Valpolcevera”, di Stefano Termanini, giornalista ed editore, narra le vicende che hanno portato al crollo e poi alla ricostruzione del ponte, inaugurato 3 anni dopo. Il secondo libro, “Mille voci, mille volti”, contiene le testimonianze dei parenti delle vittime e di coloro che per vari casi della vita non la persero, ed è a cura della psicologa Alessandra Ancellotti. Le fotografie sono di Roberto Orlando.

Pur nella grande diversità, verrà rievocato anche il crollo del ponte di Chivasso del 5 novembre 1994, senza vittime per fortuna, che separò la città di Chivasso dai comuni collinari, ma sopratutto separò gli abitanti della collina dai servizi cittadini. Il racconto sarà presentato dal sindaco Claudio Castello, da Ornella Valle e da Beppe Valesio, su testi di quest’ultimo. L’aspetto più importante, pur nella diversità e gravità degli eventi, fu l’emergere della solidarietà, quella che ricostruisce i ponti fra le persone prima ancora che fisicamente.

A causa delle norme anticovid si prega di confermare la propria partecipazione al numero 3334413194.

